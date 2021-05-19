Öğrenci yurdunda "19.05.1919" koreografisi - Son Dakika

Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdu'nda oda ışıklarıyla "19.05.1919" koreografisi oluşturuldu, Türk bayrağı açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere, müdürlük olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk milletinin azim, kararlılık ve bağımsızlık inancıyla başlattığı Milli Mücadele ruhunun yaşandığı günü coşkuyla kutlamak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında her ne kadar bazı faaliyetleri yapamasak da burada görüldüğü gibi herhangi bir risk teşkil etmeyen ve aynı zamanda binayı görsel olarak kullanarak oluşturduğumuz koreografiyle bir mesaj vermek istedik. 19 Mayıs 1919 günü bağımsızlığımızdaki kararlılığımız ve bu kararlılığın bütün dünyaya mesaj olması gerektiğini bildirdik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bütün gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz."