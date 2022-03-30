Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

30.03.2022 15:29
Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN'de özel bir öğrenci yurdunda, öğrencilerin okulda olduğu sırada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

MERSİN'de özel bir öğrenci yurdunda, öğrencilerin okulda olduğu sırada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki özel bir erkek öğrenci yurdunun 3'üncü katındaki yatakhanesinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm katı sardı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Öğrencilerin okulda olduğu sırada çıktığı belirtilen yangında ranzalar tamamen yandı. Elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Kocaeli'de 3 katlı evin çatısı yangında hasar gördü Son dakika haberleri | Kocaeli'de 3 katlı evin çatısı yangında hasar gördü Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Gazipaşa, Tarsus, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
15:00 Kadirov müzakere masasının tekmelenmesini önerdi, "Sonuna kadar gidelim" dedi! Kremlin reddetti: Yeni bir Stalingrad düşünmüyoruz!
14:49 Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 15:40:14. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement