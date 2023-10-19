 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Öğrenci Yurdunda Cinayet: İndirimsiz Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası Onaylandı - Son Dakika

Öğrenci Yurdunda Cinayet: İndirimsiz Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası Onaylandı

Son Güncelleme: 19.10.2023 11:35

Antalya'da bir öğrenci yurdunda meydana gelen cinayette, öğrenciyi 35 yerinden bıçaklayarak başını satırla kesen İhsan Güney'e verilen indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, sanığın eziyet çektirerek insan öldürme suçunu işlediğini ve ceza ehliyetinin olduğunu belirtti.

ANTALYA'da öğrenci yurdunda üniversiteli Mehmet Sami Tuğrul'u (18) 35 yerinden bıçaklayıp, başını satırla kesen İhsan Güney'e (39) verilen indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına itiraz, üst mahkemece reddedildi.

Olay, 7 Aralık 2021'de Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyarak "Deccal'i vurdum" diyerek bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri, yemekhanenin kapısını kapatıp, kilitledikten sonra polisi aradı. İhbarla öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen şüpheli, tutuklandı.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde mart ayında görülen karar duruşmasında sanık Güney'e, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Hükme, sanığın akıl sağlığına ilişkin geçerli rapor alınmadan karar verildiği, suç vasfında hata yapıldığı ve indirim hükümlerinden yararlandırılmadığı gerekçesiyle itiraz edildi. Dosyaya bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, itirazı reddetti.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Ret kararının gerekçesinde, sanık Güney'in Mehmet Sami Tuğrul'u 35 yerinden bıçaklayıp, satırla başını gövdesinden ayırarak 'eziyet çektirmek suretiyle insan öldürme' suçunu işlediği kaydedildi. Ayrıca iddialar, savunmalar, tanık beyanları, olay yeri incelemeleri, el koyma tutanakları, otopsi raporu ile tüm dosya içeriğine göre, suçun sübutunun (şüpheye yer bırakmayacak şekilde) kabulünde isabetsizlik görülmediği belirtildi. Gerekçede, sanık Güney'in ceza ehliyeti yönünden alınan raporunun denetime açık ve hükme yeterli olduğu belirtilerek, bu hususlarda hukuka aykırılık bulunmadığı açıklandı.

Kaynak: DHA

Mehmet Sami, Antalya, Aralık, Kepez, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci Yurdunda Cinayet: İndirimsiz Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası Onaylandı - Son Dakika


Son Dakika
11:42 Tarzıyla fenomene dönüştü! Herkes, ''Dişi Fatih Terim'' olarak anılan başantrenör Selen Erdem'de aynı detaya takıldı
11:18 Cannes'a giden Hande Erçel'den oyunculuğunu eleştirenlere cevap geldi
11:17 Nokia, 14 bin çalışanını işten çıkaracak
11:06 Bahçeli'nin yerel seçimde AK Parti'den istediği 3 büyükşehir
10:59 Beşiktaşlı Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu
10:49 Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi ve aldatıcı reklamlara 11,6 milyon lira ceza kesti
10:45 Biden "İsrail savaş hukukuna uyuyor mu?" sorusunu duyunca röportajı bitirdi
10:39 Anayasa Mahkemesi, 3 siyasi partiyi kapattı
10:30 Hani mücadeleniz Hamas'laydı! İsrail askeri aracı, yaralıları taşıyan ambulansı böyle engelledi
10:29 Türk enerji şirketi Karpowership, Afrika ülkesi Gine-Bissau'ya yeniden elektrik vermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 12:07:48. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenci Yurdunda Cinayet: İndirimsiz Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement