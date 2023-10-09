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Öğrenci yurdunda cinsel istismar skandalı: İmam tutuklandı, yurt mühürlendi - Son Dakika

Öğrenci yurdunda cinsel istismar skandalı: İmam tutuklandı, yurt mühürlendi

Son Güncelleme: 09.10.2023 16:53

Ümraniye'deki Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda 11 yaşındaki bir erkek çocuğun imam tarafından cinsel istismara uğradığı iddiası ortaya çıktı. İddiaları reddeden imam tutuklandı ve yurt binası mühürlendi.

Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda 11 yaşında bir erkek çocuk, imam tarafından cinsel istismara maruz kaldığını söyledi. İddiaları reddeden imam ise tutuklandı. Ortaokul öğrencilerine hizmet veren yurt ise mühürlendi.

11 YAŞINDAKİ ERKEK ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMAR

Ümraniye Osmangazi Mahallesinde Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu' hem ortaokul hem de lise öğrencilerine hizmet veriyor. İddiaya göre, ortaokul yurdunda kalan 11 yaşındaki erkek öğrencinin, imam olan İ.S. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

Öğrenci yurdunda cinsel istismar iddiası: İmam tutuklandı, yurt mühürlendi

TUTUKLANDI

Çocuğun yaşanılanları ailesine anlatması üzerine aile şikayette bulundu. Ocak ayından itibaren yurtta imamlık yapan İ.S. tutuklandı. Ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren yurt binası ise mühürlendi.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Ümraniye, Suç, 3. Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci yurdunda cinsel istismar skandalı: İmam tutuklandı, yurt mühürlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenci yurdunda cinsel istismar skandalı: İmam tutuklandı, yurt mühürlendi - Son Dakika
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