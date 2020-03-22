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Öğrenci yurdunda karantinada tutulan Nurcan Kaya: İlk günler sıkıntı yaşadık, şimdi iyiyiz | Video
6 saat önce
İstanbul Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinada olan Nurcan Kaya, euronews'e karantina günlerini anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:57
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