Son Dakika Haberleri: Öğrenci yurdunda ölü bulunmuştu: Cenazesi Türkiye'ye gönderilecek
Son Dakika Güncel Haber

Öğrenci yurdunda ölü bulunmuştu: Cenazesi Türkiye'ye gönderilecek

51 dakika önce

POTSDAM savcılığı, Erasmus programı öğrencisi 24 yaşındaki Yozgatlı Dursun Karadavut'un cenazesine defin izni verdi.

Öğrenci yurdunda ölü bulunmuştu: Cenazesi Türkiye'ye gönderilecek, System.String[]
POTSDAM savcılığı, Erasmus programı öğrencisi 24 yaşındaki Yozgatlı Dursun Karadavut'un cenazesine defin izni verdi. Olayla yakından ilgilenen Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik ve beraberindeki heyet cenazeyi teslim aldı. Talihsiz öğrencinin naaşı, çarşamba günü cenaze kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Türkiye gönderilecek. Berlin Başkonsolosluğu'nun devreye girmesiyle Potsdam savcılığı, Karadavut'un ölümünü araştırmak üzere soruşturma açtı. Karadavut'un cansız bedenini yakınlardaki çocuk yuvasının kadın müdürü yurdun önünde bulmuştu.
Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Bitlis'te sokağa çıkma yasağı Ivanka Trump'ın hatası, sosyal medyada alay konusu oldu Yaşlandırma programı olarak bilinen FaceApp uygulaması 10 günde 1 milyon dolar kazandı "Osmanlı torunu"nun İngiltere'de başbakan seçilmesi kabinede gerilim yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci yurdunda ölü bulunmuştu: Cenazesi Türkiye'ye gönderilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]