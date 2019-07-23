Öğrenci yurdunda ölü bulunmuştu: Cenazesi Türkiye'ye gönderilecek
51 dakika önce
POTSDAM savcılığı, Erasmus programı öğrencisi 24 yaşındaki Yozgatlı Dursun Karadavut'un cenazesine defin izni verdi.
POTSDAM savcılığı, Erasmus
programı öğrencisi 24 yaşındaki Yozgatlı Dursun Karadavut'un cenazesine defin izni verdi. Olayla yakından ilgilenen Berlin
Başkonsolosu Mustafa Çelik
ve beraberindeki heyet cenazeyi teslim aldı. Talihsiz öğrencinin naaşı, çarşamba günü cenaze kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Türkiye
gönderilecek. Berlin Başkonsolosluğu'nun devreye girmesiyle Potsdam savcılığı, Karadavut'un ölümünü araştırmak üzere soruşturma açtı. Karadavut'un cansız bedenini yakınlardaki çocuk yuvasının kadın müdürü yurdun önünde bulmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:52
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