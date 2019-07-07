Son Dakika Haberleri: Öğrenci yurdunda trafo yangını
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Öğrenci yurdunda trafo yangını

1 saat önce

Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Öğrenci yurdunda trafo yangını, System.String[]
Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alarm sesleriyle uyanan öğrenciler, trafodaki yangını odalarının balkonundan izledi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:11 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Cevizlibağ, Güncel
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