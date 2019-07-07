Öğrenci yurdunda trafo yangını
1 saat önce
Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Cevizlibağ
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:11 Kaynak: AA
Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu
Gümüşsuyu Davutpaşa
Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alarm sesleriyle uyanan öğrenciler, trafodaki yangını odalarının balkonundan izledi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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