Öğrenci yurdunda yangın tatbikatı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, itfaiye ekipleri tarafından Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda yangın tatbikatı yapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, itfaiye ekipleri tarafından Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat öncesi öğrenciler ve yurt personeline, yangın esnasında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgi verildi. Daha sonra yapılan tatbikatta, senaryo gereği öğrenciler ve personel hızlı bir şekilde yurdu boşalttı. Üst katlarda mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerinin uzattığı yangın merdiveniyle kurtarıldı. Kadirli Yurt Müdürü Ali Bakıcı, yaşanabilecek yangın ve olumsuzluklara karşı bilinç kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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