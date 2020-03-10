Öğrenci yurdunda yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 47 kişi tedaviye alındı - Son Dakika
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Öğrenci yurdunda yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 47 kişi tedaviye alındı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de bir öğrenci yurdunda kalan 46 kız öğrenciyle 1 yurt görevlisi, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Öğrenci yurdunda yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 47 kişi tedaviye alındı, System.String[]

ÇANAKKALE'de bir öğrenci yurdunda kalan 46 kız öğrenciyle 1 yurt görevlisi, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Barbaros Mahallesi'ndeki bir kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrenciler ile bir yurt personelinde, sabaha karış mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Yurt yetkilileri, sağlık ekiplerine haber verdi. Yurda sevk edilen ambulanslarla 46 öğrenci ile bir yurt personeli, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 26 öğrenciden 4'ü taburcu edildi. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden 7'si taburcu edilirken, 5 öğrenci ve 1 yurt personelinin acil serviste, 8 öğrencinin ise poliklinikte tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri üzerinden durulan öğrenciler ve yurt personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öğrencilerin hangi gıdadan etkilendiklerinin tespiti için incelenmek üzere yemeklerden numuneler alındı.


Barbaros Mahallesi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:21 Kaynak: DHA
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