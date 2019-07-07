ÖĞRENCİ YURDUNUN TRAFOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
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Haber - Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK / İstanbul DHAZeytinburnu'nda öğrenci yurdunun bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:58 Kaynak: DHA
Haber - Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK/ İstanbul DHA
Zeytinburnu'nda öğrenci yurdunun bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nun bahçesindeki trafoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda hasar oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Trafodan yükselen dumanlar
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar
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