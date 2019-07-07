ÖĞRENCİ YURDUNUN TRAFOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
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Haber - Kamera Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK İstanbul DHAZeytinburnu'nda öğrenci yurdunun bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:35 Kaynak: DHA
Haber - Kamera Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK İstanbul
DHA Zeytinburnu
'nda öğrenci yurdunun bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, Zeytinburnu Merkezefendi
Mahallesi Gümüşsuyu Davutpaşa
Caddesi üzerinde bulunan Cevizlibağ
Atatürk Öğrenci Yurdu'nun bahçesindeki trafoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda hasar oluştu.
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