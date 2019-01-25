Son Dakika Haberleri: Öğrenci Yurtları, Federasyonlara Açıldı

Öğrenci Yurtları, Federasyonlara Açıldı

2 saat önce

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, federasyonların yurt içinde düzenleyeceği organizasyonlarda öğrenci yurtlarından yararlanabileceğini duyurdu.

Öğrenci Yurtları, Federasyonlara Açıldı, System.String[]
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, federasyonların yurt içinde düzenleyeceği organizasyonlarda öğrenci yurtlarından yararlanabileceğini duyurdu.

Genel müdür vekili Mehmet Baykan imzasıyla tüm federasyonlara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca spor federasyonlarının yıllık faaliyet programları gereği yurt içinde düzenleyecekleri kamp ve organizasyonlara katılan sporcu, antrenör, hakem vb. spor elemanlarına konaklama, yeme-içme gibi ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yatak durumu uygun olan öğrenci yurtlarının kullanılması yönünde çalışmalara başlanmıştır."

Yazıda ayrıca, federasyonların konuyla ilgili olarak Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmaları gerektiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Mehmet Baykan, CEO, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:27:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci Yurtları, Federasyonlara Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]