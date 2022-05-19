Öğrenci yurtlarında oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenci yurtlarında oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu (2)

19.05.2022 09:04

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Karabük Asiye Hatun ve Soğuksu yurtlarında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Karabük Asiye Hatun ve Soğuksu yurtlarında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu.

Karabük Üniversitesi kampüsündeki 3 bloklu Asiye Hatun Yurdu ile Soğuksu Yurdu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ışıklı etkinlik yapıldı.

Yurtlardaki bazı odaların ışıkları yakılarak "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu.

Etkinlik dron kamera ile görüntülendi.

Öğrenci yurtlarında oda ışıklarıyla ATA ve 1919 yazısı oluşturuldu (2)
Öğrenci yurtlarında oda ışıklarıyla ATA ve 1919 yazısı oluşturuldu (2)
Öğrenci yurtlarında oda ışıklarıyla ATA ve 1919 yazısı oluşturuldu (2)
Öğrenci yurtlarında oda ışıklarıyla ATA ve 1919 yazısı oluşturuldu (2)
YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Asiye Hatun, Karabük, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci yurtlarında oda ışıklarıyla 'ATA' ve '1919' yazısı oluşturuldu (2) - Son Dakika


Son Dakika
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
01:04 Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak
00:51 Resmi olarak NATO üyeliğine başvuran Finlandiya: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 09:12:11. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenci yurtlarında oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement