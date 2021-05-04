Öğrenci yurtlarında 'online rezervasyon' dönemi başladı - Son Dakika

Öğrenci yurtlarında 'online rezervasyon' dönemi başladı

04.05.2021 11:36
Öğrenci yurtlarında 'online rezervasyon' dönemi başladı, System.String[]

Öğrenci yurtları koronavirüs nedeniyle son 3 dönemdir kısıtlı doluluk oranıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Öğrenci yurtları koronavirüs nedeniyle son 3 dönemdir kısıtlı doluluk oranıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yatırım yapan sektörde, önemli bir hamle öğrenci yurtlarındaki rezervasyon süreçlerini dijital ortama taşıyan Eyurtlar.com'dan geldi. Platform, daha şeffaf ve kolay bir rezervasyon sistemi oluştururken, kişiye özel fiyatlandırmanın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Eğitim sistemi için yurtlar en az okullar kadar büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örgün öğretim istatistiklerine göre, son 10 yılda YÖK ve KYK'ya bağlı öğrenci yurdu sayısı yüzde 186,29, özel öğrenci yurtları ise yüzde 28,8 arttı. Önceki dönemde yani 2019-2020 eğitim öğretim yılında, 5 bin 387 öğrenci yurdu 1 milyona yakın öğrenciyi barındırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir kapasitelerinin çok altında hizmet vermek zorunda kalan öğrenci yurtları, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın olumlu yansımalar doğuracağı inancıyla, yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda önemli bir hamle öğrenci yurtlarındaki rezervasyon süreçlerini dijital ortama taşıyan online yurt rezervasyonu platformu Eyurtlar.com'dan geldi. Platform, öğrenci yurtlarının çağa entegre olmasını sağlayarak kişiye özel fiyatlandırmanın önüne geçmeyi ve daha şeffaf bir rezervasyon sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE'DE YURT REZERVASYONLARINI DİJİTALE TAŞIYAN İLK GİRİŞİM

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Eyurtlar.com CEO'su Samet Ulusoy, Türkiye'de yurt rezervasyonlarını dijitale taşıyan ilk girişim olduklarının altını çizerek, "Her yıl milyonlarca öğrenci yurt araştırması yapıyor ve her yurdu tek tek gezerek bilgi edinmeye çalışıyordu. Bu durum gereksiz zaman ve maddi kayıp yaratıyordu. Bu alanda bir ihtiyaç olduğunu düşünerek Eyurtlar.com'u kurduk. Öğrenciler artık, yurtları detaylı bir şekilde sitemiz üzerinden inceliyor ve yurtların eklemiş olduğu odalara kolayca rezervasyon yapabiliyor. Üniversite öğrencilerinin İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok İzmir, Konya, Balıkesir, Antalya ve Bursa'da yurt aradığını görüyoruz. Halihazırda platformumuz üzerinde en çok yurt kaydı ise İstanbul'da yapılıyor. Bir sonraki hedefimiz, diğer şehirlerimizdeki yurt ve odaları da sisteme dahil edip rezervasyon almaya hazır hale getirmek" dedi.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM YURTLARIN TOPARLANMA SÜRECİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK"

Eyurtlar.com CEO'su Ulusoy, yaklaşan yaz tatilinin ardından başlayacak yeni dönemde hem öğrenciler hem de yurtlar için daha adil bir rezervasyon sürecinin gerekliliğine değinerek şunları söyledi:

"Son 3 dönemdir yüzde 5 dolulukla faaliyetlerini sürdürmeye çalışan yurtlar, yaklaşan yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılını bekliyor. Ülkemizde aşılamanın hız kazanması ve son olarak getirilen tam kapanmayla birlikte, yeni dönemde öğrenci yurtları için çok daha iyi bir tabloyla karşılaşacağımızı umuyoruz. Bu süreçte en az temizlik ve sterilizasyon gibi tedbirler kadar, dijital dönüşüme ayak uydurmanın da pandemide yara alan yurtların toparlanma sürecinde belirleyici olacağı aşikar. Zira kişiye özel fiyatlandırma, adil bir rezervasyon sürecine imkan vermediği gibi öğrencileri ve ailelerini de zorluyor."


Öğrenci yurtlarında 'online rezervasyon' dönemi başladı
Öğrenci yurtlarında 'online rezervasyon' dönemi başladı

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, okullar, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Öğrenci yurtlarında 'online rezervasyon' dönemi başladı - Son Dakika Ekonomi


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