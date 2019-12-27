Öğrenci yurtlarının gönüllü berberleri - Son Dakika

Çorum'da "Gönül Dostları" adıyla bir araya gelen 10 berber, belli aralıklarla ziyaret ettikleri yurtlarda öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Yaklaşık 2 yıl önce haberdar oldukları bir sosyal sorumluluk projesinden etkilenen 10 berber, kendi projelerini hayata geçirmeyi planladı. "Gönül Dostları" adıyla bir araya gelen berberler, kent merkezine uzak bölgelerde yatılı eğitim gören öğrencileri ücretsiz tıraş etmeye karar verdi.

Haftanın 6 günü çalışan berberler, tatil günlerinde de öğrenci yurtlarına gitti. İki yılda yüzlerce öğrenciyi ücretsiz tıraş eden gönüllü berberler, son olarak Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Öğrencilerle önce kahvaltı yapan berberler, ardından onları istedikleri saç modeline göre tıraş etti.

Berberlerden Hamdi Kupen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir imkanlarından uzak kalan öğrencilerin tıraş olmakta da güçlük çektiğini söyledi.

Bu nedenle uzak öğrenci yurtlarına öncelik verdiklerini belirten Kupen, hiçbir karşılık beklemeden tamamen gönüllülük esasıyla öğrencileri tıraş ettiklerini anlattı.

İlk organizasyonda birçok ilden berberi Çorum'da bir araya getirdiklerini dile getiren Kupen, "Çevre illerin yanı sıra İstanbul'dan bile meslektaşlarımız geldi. Senede bir gün dahi olsa başka birisi için yaşamak çok güzel bir duygu. Herkese bu duyguyu yaşamayı tavsiye ediyorum. Bu uygulamayı Allah sağlık verdiği müddetçe devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.

Lisenin beden eğitimi öğretmeni Sami Öncel ise sosyal sorumluluk projesinden haberdar olunca gönüllü berberleri okula davet ettiğini söyledi. Öncel, Kupen ve arkadaşlarına teşekkür etti.