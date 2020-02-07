Öğrenciden belediye başkanına hayvan barınağı talebi - Son Dakika
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Öğrenciden belediye başkanına hayvan barınağı talebi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir öğrenci, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'yi ziyaret ederek, sokak hayvanları için barınak talebinde bulundu.

Öğrenciden belediye başkanına hayvan barınağı talebi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir öğrenci, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'yi ziyaret ederek, sokak hayvanları için barınak talebinde bulundu.

Şehit Casım Yılmaz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sudem Sancak, babası ve annesiyle Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Sancak, Ekinci'den sokak hayvanların barınması ve korunması için talepte bulunarak, herkesin hayvanlara karşı daha duyarlı olmasını istedi.

Duyarlı davranışından dolayı küçük öğrenciyi tebrik eden Ekinci ise sokak hayvanları için ilçede bir barınak yapacaklarını ifade etti.

Küçük Sudem, ilgi ve alakalarından dolayı Ekinci'ye sarılarak teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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