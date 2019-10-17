Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 1 saatte 20 çuval çöp topladı
Son Dakika Güncel Öğrenciler 1 saatte 20 çuval çöp topladı

Öğrenciler 1 saatte 20 çuval çöp topladı

14 dakika önce

ESKİŞEHİR Çocuk Hakları Komitesi'nde yer alan 20 öğrenci Ankara karayolu üzerindeki ormanlık alanda 1 saatte 20 çuval çöp topladı.

Öğrenciler 1 saatte 20 çuval çöp topladı, System.String[]

ESKİŞEHİR Çocuk Hakları Komitesi'nde yer alan 20 öğrenci Ankara karayolu üzerindeki ormanlık alanda 1 saatte 20 çuval çöp topladı.

Bir çoğu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler Kanlıpınar ağaçlandırma sahasında, ormanlık alana atılan çöpleri topladı. Atıklar cam, plastik, kağıt metal olarak sınıflandırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel de etkinliğe katılarak çocuklara, çevre ve ağaç sevgisini anlattı. Öğretmenleri Mehtap Durdu yönetiminde sahaya gelen çocuklar, geri dönüşüm poşetlerini alarak sahaya dağıldı. Ankara karayolunun kenarında olan ve özellikle araçlardan atılan çöpleri temizleyen Çocuk Hakları Komitesi üyeleri 1 saat içinde 20 çuval atık ve çöp topladı.


Eskişehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:58 Kaynak: DHA
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