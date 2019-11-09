Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, '10 Kasım Benim En Büyük Yasım' şarkısını işaret diliyle seslendirdi
Son Dakika Güncel Öğrenciler, '10 Kasım Benim En Büyük Yasım' şarkısını işaret diliyle seslendirdi

Öğrenciler, '10 Kasım Benim En Büyük Yasım' şarkısını işaret diliyle seslendirdi

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" şarkısını işaret dili ile seslendirdiler.

Öğrenciler, '10 Kasım Benim En Büyük Yasım' şarkısını işaret diliyle seslendirdi, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" şarkısını işaret dili ile seslendirdiler.


Eğitmen Pelin Solak, İşaret Dili Kursu'na devam eden öğrencilerle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftasında "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" şarkısını işaret dili ile seslendirerek farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.


Solak," Öğrencilerimizin 20 günlük bir süreçte azim ve gayretli çalışmaları sonucu, "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" şarkısını işaret dili ile seslendirmesini tamamladık. Güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz şarkıyı işaret diliyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programında izleyenlerin beğenisine sunacaklar. Çalışmalarımızda büyük özveri gösteren öğrencilerimi tebrik ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
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