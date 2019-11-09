Öğrenciler, '10 Kasım Benim En Büyük Yasım' şarkısını işaret diliyle seslendirdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" şarkısını işaret dili ile seslendirdiler.

Eğitmen Pelin Solak, İşaret Dili Kursu'na devam eden öğrencilerle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftasında "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" şarkısını işaret dili ile seslendirerek farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Solak," Öğrencilerimizin 20 günlük bir süreçte azim ve gayretli çalışmaları sonucu, "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" şarkısını işaret dili ile seslendirmesini tamamladık. Güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz şarkıyı işaret diliyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programında izleyenlerin beğenisine sunacaklar. Çalışmalarımızda büyük özveri gösteren öğrencilerimi tebrik ediyorum" dedi.