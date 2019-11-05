Öğrenciler 10 Kasım'da Atatürk için koşacak

Türkiye Atletizm Federasyonu, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Koşusu düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin katılımına yönelik 10 Kasım'da atletizm koşusu gerçekleştirilecek. 10 Kasım Pazar günü başkent Ankara'da düzenlenecek koşuda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler yarışabilecek.

Yarışma saat 09.05'te gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayacak.

Koşuda ilk 5 içinde yer alan öğrencilere para ödülü verilecek.