Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 10 Kasım'da Atatürk için koşacak
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Öğrenciler 10 Kasım'da Atatürk için koşacak

6 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonu, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Koşusu düzenleyecek.

Öğrenciler 10 Kasım'da Atatürk için koşacak, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonu, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Koşusu düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin katılımına yönelik 10 Kasım'da atletizm koşusu gerçekleştirilecek. 10 Kasım Pazar günü başkent Ankara'da düzenlenecek koşuda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler yarışabilecek.

Yarışma saat 09.05'te gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayacak.

Koşuda ilk 5 içinde yer alan öğrencilere para ödülü verilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Atletizm, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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