Öğrenciler 112'yi Tanıdı
1 saat önce
Kayseri'de, Mehmet Sepici 60. Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri okul bahçesine getirilen 112 ambulansını inceledi.
Kayseri
'de, Mehmet Sepici 60. Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri okul bahçesine getirilen 112 ambulansını inceledi.
Kayseri'nin Kocasinan
ilçesine bağlı Mevlana
Mahallesi'nde bulunan Mehmet Sepici 60. Yıl İlköğretim Okulu, öğrencilere insan hayatında önemli yeri olan ve hayat kurtaran kurumları tanıtıyor. Okul yönetimi tarafından yapılan etkinlikte 112 ambulansı okul bahçesine getirildi.
Okul öğrencileri önemli olaylarda insanların hayatını kurtaran ambulanslarda bulunan ekipmanlar ve çalışma koşulları ile ilgili olarak bilgiler aldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:40 Kaynak: İHA
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