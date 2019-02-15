Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 112'yi Tanıdı

Öğrenciler 112'yi Tanıdı

1 saat önce

Kayseri'de, Mehmet Sepici 60. Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri okul bahçesine getirilen 112 ambulansını inceledi.

Öğrenciler 112'yi Tanıdı, System.String[]
Kayseri'de, Mehmet Sepici 60. Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri okul bahçesine getirilen 112 ambulansını inceledi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan Mehmet Sepici 60. Yıl İlköğretim Okulu, öğrencilere insan hayatında önemli yeri olan ve hayat kurtaran kurumları tanıtıyor. Okul yönetimi tarafından yapılan etkinlikte 112 ambulansı okul bahçesine getirildi.

Okul öğrencileri önemli olaylarda insanların hayatını kurtaran ambulanslarda bulunan ekipmanlar ve çalışma koşulları ile ilgili olarak bilgiler aldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Güncel
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