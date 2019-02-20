Öğrenciler 13. Uluslararası Robot Yarışmasına Hazırlanıyor

Üç kategoride 16 öğrencinin yer aldığı Samsun'da yapılacak yarışmaya Ahırlı'dan katılacak hazırlanan ekibi ilçenin Kaymakamı Kadir Yurdagül ziyaret etti.

Üç kategoride 16 öğrencinin yer aldığı Samsun'da yapılacak yarışmaya Ahırlı'dan katılacak hazırlanan ekibi ilçenin Kaymakamı Kadir Yurdagül ziyaret etti.





Öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Yurdagül, "Öğrencilerimizin teknoloji ile uğraşmaları çok önemli. Bu çalışmalar bilgiyi üretime dönüştürmenin önemli ayaklarından birisidir. Gençlerimiz teknolojinin oyunu yerine böyle eğitimsel ve bilimsel uğraşıları sayesinde kendilerini geliştirebilecekler. Öğretmenlerimize projeye katılan öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.





Ziyarette Kaymakam Yurdagül'e eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci de, "13. Uluslararası robot yarışmasına üç kategoride katılıyoruz. Bunlar, Hızlı Çizgi Takip robotu, Çizgi Takip Robotu ve drone'dan oluşuyor." şeklinde konuştu.

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