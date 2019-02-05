Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 14d Sinemayla Tanıştı

Öğrenciler 14d Sinemayla Tanıştı

39 dakika önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde ki ilkokul öğrencileri 14D sinemayla tanıştılar.

Öğrenciler 14d Sinemayla Tanıştı, System.String[]
Erzincan'ın Tercan ilçesinde ki ilkokul öğrencileri 14D sinemayla tanıştılar.

Gezici 14 D sinema aracı sorumlusu Yavuz Köstek, yaptığı açıklamada, senkronize hareket eden bir platformun içinde izlenen filmdeki çeşitli efektler sayesinde izleyicilerin karakterlerle bütünleşebildiğini söyledi.

Olayları gerçekçi bir şekilde yaşatan 14 D sinemayı öğrencilerle buluşturduklarını ifade eden Köstek, "Filmdeki sahnede rüzgar esiyor ya da yağmur yağıyorsa bunu hissediyorsunuz. Bunlar tamamen filmin içeriğine göre gerçekleşiyor. Tercan İlçe Merkezindeki 7 okulda yaklaşık 927 öğrenciye hizmet vereceğiz. 14 gün boyunca Tercan ilçe merkezi ve köylerdeki öğrencilere 14 D sinema keyfini yaşatacağız" dedi.

İlçe Merkezindeki Mehmet Kutsi Begdeş İlköğretim Okul Müdürü Kadir Aydın, "İlçemize gelen gezici mobil sinemasını izledik. İlk defa böyle bir ortamda karşılaşan öğrencilerimiz hem meraklarını giderdiler, hem de çok eğlendiler" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Erzincan, Tercan, Yaşam
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