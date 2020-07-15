Öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini ziyaret etti - Son Dakika

Öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini ziyaret etti

Ankara'daki öğrenciler, Kahramankazan ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini ziyaret etti.

Ankara'daki öğrenciler, Kahramankazan ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini ziyaret etti.

Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı

TCDD tarafından hayata geçirilen "Güçlü Türkiye'nin Lokomotifi Gençlik Projesi" kapsamında Ankara'nın farklı bölgelerinden ilçeye gelen 114 ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencisi, müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Müzede 15 Temmuz 2016 gecesi Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına 15 yaşındaki oğlu Hüseyin ve çok sayıda vatandaşla giden ve darbecilerin kurşunuyla alnından vurularak şehit olan Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar'ın (35) eşi Nuray Anar da öğrencilerle bir araya geldi.

"15 Temmuz ülkemiz için yeni bir doğuş olmuştur"

Anar, öğrencilere, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterilen mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

"15 Temmuz gecesi bizim için bir yıkım, ülkemiz için yeni bir doğuş olmuştur." diyen 6 çocuk annesi Anar, darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Darbe girişimini öğrenir öğrenmez gidip eşine bilgi verdiğini ifade eden Anar, darbecilere karşı mücadele etmek için sokağa çıkan eşinin, açılan ateşle şehit düştüğünü söyledi.

"Bu topraklarda yaşıyorsak şehitlerimizin sayesinde"

"Bizim vatandaş olarak verdiğimiz paralar bize kurşun olarak döndü. En çok zorumuza giden de o oldu." ifadesini kullanan Anar, gençlerden beklentilerinin vatanlarına ve milletlerine sahip çıkmaları olduğunu dile getirdi.

Anar, eşinin 6 çocuğunu geride bırakıp vatan için canını feda ettiğini anlatarak, "Vatanımız, milletimiz, ülkemizi daha da feraha taşımak için gerçekten bilinçli olun. Hainlere uymayın. Bu topraklarda yaşıyorsak şehitlerimizin sayesinde. Herkes kendini bütün şehitlerimize karşı borçlu hissetsin, ona göre vatanımıza, milletimize hizmet etsin. Benim isteğim ve dileğim bu." diye konuştu.

Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini ziyaret etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:46 Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti
15:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:18:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]