Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
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Öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

43 dakika önce

Gölcük Eyüp Sultan İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu öğrencileri, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde düzenlenecek etkinlik öncesinde 15 Temmuz ve tüm şehitler için Yasin-i Şerif okudu.

Öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı, System.String[]
Gölcük Eyüp Sultan İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu öğrencileri, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde düzenlenecek etkinlik öncesinde 15 Temmuz ve tüm şehitler için Yasin-i Şerif okudu.

Eyüp Sultan İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu için Yasin-i Şerif okudu. "15 Temmuz Demokrasi zaferimiz kutlu olsun", "Bu vatan, bu millet, bu devlet bize emanettir" diyen hafızlık öğrencileri, tüm vatandaşları şehitler için Yasin-i Şerif okumaya ve 15 Temmuz gecesi, Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek programa davet etti. Okul Müdürü Nurettin Sezen, Eyüp Sultan İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi'nden 251 öğrencinin 15 Temmuz gecesi bir koreografiyle gösteri yapacaklarını ifade etti. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikte, Kocaeli İl Müftülüğü de mevlit ve ilahi programı düzenleyecek. Etkinlik kapsamında camilerden salalar yükselecek. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
Eyüp Sultan, Güncel
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