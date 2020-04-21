Öğrenciler 20 yaş altında olunca görev öğretmenlere kaldı, 1 ayda 70 ton dezenfektan üretildi

DENİZLİ - Denizli Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1 ayda 70 ton yüzey dezenfektanı üretmeyi başardı. Öğrenciler 20 yaş altı olunca görev ise öğretmenlere kaldı.

Türkiye'de korona virüs (Covid-19) vakalarının görülmesinin ardından tedbirler alınmaya devam ediyor. Cezaevleri, gençlik merkezleri ve meslek liselerinde maske, cilt ve yüzey dezenfektanı, siperlik maske gibi salgın süresince her alanda kullanılabilecek ürünlerin seri üretimine başlandı. Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise gönüllü öğrencileri ile birlikte yüzey dezenfektanı üretimine başladı. Salgın öncesinde deterjan üretimi çalışmalarına ara veren meslek lisesi salgının yurt genelinde etkili olmasıyla dezenfektan üretimine ara vermeden devam ediyor. 8 gönüllü öğrenci, 4 öğretmen ve birkaç personelle Denizli ve çevresinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin taleplerini karşılayan okul 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması sonucu 4 öğretmen ve personelleriyle günlük yaklaşık 10 ton üretim kapasitesine sahip olduğu öğrenildi. Gelen talebe göre üretim yapan meslek lisesi 1 aylık sürede 70 tonluk talebin karşıladığı belirtildi.

Türkiye'de kimya bölümü olan 38 okuldan biri olduklarının altını çizen Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammetdin Kırlı, "Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak biz sadece dezenfektan üretme konusunda görev üstlendik. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda döner sermayenin kurulması paralelinde bizde 38 tane kimya bölümü olan okullardan biri olarak can siperane çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kimya bölümü olarak Denizli'de mesleki ve teknik eğitim alanında tek okul biziz. Buna bağlı olarak da hem ilimizdeki resmi kurumlar, okullar, belediyeler ve bazı çevre illerin ihtiyacı olan dezenfektan üretimine destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Günde yaklaşık 10 ton üretim yapabiliriz"

Gelen talep doğrultusunda günlük kapasitelerini yaklaşık 10 tona kadara çıkartılabildiğini belirten Müdür Kırlı, "Günde yaklaşık 10 ton üretim yapabiliriz. Bizim yaklaşık 8-9 öğrencimiz sürekli olarak üretimde bulunmaktaydı. Fakat sokağa çıkma kısıtlamasının sonra devam edemiyorlar. Üretimde bulunamıyorlar. Biz mevcut personel ve öğretmen arkadaşlarımızla üretime devam ediyoruz. Bütün temizlik malzemelerini üretebilecek düzeyde ve kapasitedeyiz. Ama şu anda aciliyet dezenfektan olduğu için yoğunluk bu alanda çalışılıyor" ifadelerini kullandı.