ÖĞRENCİLER 23 NİSAN İLE TURİZM HAFTASI'NI 2 BİN YILLIK MECLİSTE KUTLADI - Son Dakika

AYDIN Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, bir grup öğrenciyi 2 bin yıl öncesine ait kıyafetlerle Nysa Antik Kenti'ndeki tarihi meclise götürdü. Öğrenciler hem Turizm Haftası'nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Turizm Haftası ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'ndan bir grup öğrenciyi, 2 bin yıllık Nysa Antik Kenti'ne götürdü. Etkinliğe, Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, Sultanhisar Belediye Başkanı CHP'li Osman Yıldırımkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, daire müdürleri ile öğrenciler katıldı. Öğrenciler, dönemin yöresel kıyafetleriyle gezinti yaptı. Nysa'nın tarihini dinleyen öğrenciler, daha sonra meclis toplantı alanına geçti. Turizm Haftası ve 23 Nisan'ı bir arada tarihi mecliste kutlayan öğrenciler, mutluluk yaşadı. Aynı zamanda 20 Nisan 1920 tarihinde TBMM'nin ilk toplanmasına da dikkat çeken öğrenciler, tarihi yerde kısa bir tiyatro gösterisi sundu. 'Lulia Antonia Eurydice' isimli kraliçeyi canlandıran Hilal Akyay ile 'Antoninus Pytodorus'u canlandıran Yasin Kaya, sundukları gösteriyle alkış aldı.

İl Kültür Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Öğrencilerimizle keyifli vakit geçirdik. Tiyatro piyesi canlandırdık. Öğrencilere tarihi alanları gezdirdik. Aydınlı öğrencilerimizin turizm noktalarını öğrenmelerini çok önemsiyorum dedi. Öğrencilerden Hilal Akyay, Çok güzel bir yer. Buranın tarihini öğrendik. Etkileyiciydi. Derslerimize çok büyük etki yaratacak dedi. Yasin Kaya ise, İlk defa geldim. Çok güzel görülmesi gereken bir yer diye konuştu.