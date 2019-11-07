Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 3 ülkede eğitim gördü
Son Dakika Yaşam Öğrenciler 3 ülkede eğitim gördü

Öğrenciler 3 ülkede eğitim gördü

7 saat önce

Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri proje kapsamında 3 ülkede eğitim gördü.

Öğrenciler 3 ülkede eğitim gördü, System.String[]

Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri proje kapsamında 3 ülkede eğitim gördü.


Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesinden 21 öğrenci 4 öğretmen 'Sakarya'nın güneşi' projesi kapsamında Portekiz, Polanya ve Romanya'ya gitti. Yaklaşık iki hafta burada kalan öğrenci ve öğretmenler eğitim gördü. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler memleketlerine geri döndü. Ulusal ajansın katkısıyla eğitim gören öğrenciler projeyi Sakarya'da tanıttı. Öğrenciler gördükleri eğitimden çok mutlu olduklarını da ifade ettiler. - SAKARYA

Anadolu Lisesi, Sakarya, Söğütlü, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:58 Kaynak: İHA
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