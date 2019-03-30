Öğrenciler, 3'üncü Fotoğraf Sergisini Açıyor
34 dakika önce
İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümü tarafından düzenlenen 'Nostalji & İstanbul – 3' fotoğraf sergisi, 1 Nisan 2019 Pazartesi gününden itibaren bu kez 'İstanbul & İbadethaneler' temasıyla açılıyor.
İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümü tarafından düzenlenen 'Nostalji & İstanbul
– 3' fotoğraf sergisi, 1 Nisan
2019 Pazartesi gününden itibaren bu kez 'İstanbul & İbadethaneler' temasıyla açılıyor.
Bölüm başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bülent
Öner tarafından organize edilen sergi öncesinde medya ve iletişim bölümü öğrencilerinin katılımıyla fotoğraf yarışması gerçekleştirildi. Gazetecilik öğrencisi olmaları sebebiyle, fotoğraf çekimine yatkınlıklarının artırmayı amaçladıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bülent Öner, "Bu proje vasıtasıyla başarılarını da taçlandırmış oluyorlar. Öğrencilerin özellikle cep telefonları ile İstanbul'un değişik semtlerinde çektikleri ibadethanelere ait fotoğrafları öğrencilerden oluşan 12 kişilik jüri ile beraber değerlendiriyoruz" diye konuştu.
150 fotoğraf arasından dereceye giren 24 fotoğraf ise 'Nostalji & İstanbul – 3' 'İstanbul & İbadethaneler' temalı sergide gösterilmeye hak kazandı. İstanbul Gelişim Üniversitesi
Rektörlük Binası A Blok Fuaye alanında gerçekleşecek olan sergi, Nisan ayı boyunca fotoğrafseverlerle buluşacak.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:57 Kaynak: DHA
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