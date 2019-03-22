Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 300 Fidanı Toprakla Buluşturdu

Öğrenciler 300 Fidanı Toprakla Buluşturdu

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri ve öğretim üyeleri Osmaneli Millet Parkına 300 fidan dikimi gerçekleştirdi.

Öğrenciler 300 Fidanı Toprakla Buluşturdu, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri ve öğretim üyeleri Osmaneli Millet Parkına 300 fidan dikimi gerçekleştirdi.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'in de katıldığı etkinlikte 300 fidan toprakla buluştu. Etkinlik sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "Üniversitemiz öğrencileri ve değerli öğretim üyelerimizle birlikte Millet Bahçesi Parkımızda fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu güzel etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize ve Osmaneli MYO Müdürü Doç. Dr. Hasan Yanık'a çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yaşam
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