Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 300 Sarı Çamı Toprakla Buluşturdu

Öğrenciler 300 Sarı Çamı Toprakla Buluşturdu

36 dakika önce

Cumhuriyet Üniversitesi Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri "Orman Haftası" dolayısı ile 300 sarı çamı toprakla buluşturdu.

Öğrenciler 300 Sarı Çamı Toprakla Buluşturdu, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri "Orman Haftası" dolayısı ile 300 sarı çamı toprakla buluşturdu.

Her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan "Orman Haftası" nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri, Uygulama ve Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Faruk Sinan Esin, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile etkinlikte Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Faruk Sinan Esin, fidan dikiminin nasıl yapılacağı ve neylere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenciler ile birlikte fidan dikimi yapıldı.

Etkinlik kapsamında 300 adet Sarıçam, Sedir ve Ihlamur fidanı toprakla buluşturuldu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:09 Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Koyulhisar, Güncel
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