Öğrenciler 40 dakika hareketsiz durarak mesaj verdiler - Son Dakika
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Öğrenciler 40 dakika hareketsiz durarak mesaj verdiler

02.03.2022 16:05

Öğrenciler 40 dakika hareketsiz durarak mesaj verdilerBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "teknoloji bağımlılığı" farkındalık sergisi açıldı.

Öğrenciler 40 dakika hareketsiz durarak mesaj verdiler

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "teknoloji bağımlılığı" farkındalık sergisi açıldı. Çocuk Gelişimi Bölümündeki 24 öğrenci giydikleri siyah kıyafetlerle 40 dakika boyunca hareketsiz durarak, teknoloji bağımlılığına dikkat çektiler.

40 dakika hareketsiz durdular

Okulunun girişinde düzenlenen sergi açılışında konuşan Lise Müdürü Fatma Doğlar Dağ, "Bu serginin amacı, özellikle gelişen teknolojinin hayatımıza çok fazla yansıması ve doğru olarak kullanıldığında faydalı olan bu teknolojinin bizi bir anlamda esir almasını biraz ironik bir şekilde gözler önüne sermek istedik. Özellikle öğrencilerimizi ve gençlerimizi hedefledik. İnşallah beğenirsiniz. Emek ve gerçekten büyük bir çaba var üstünde. Umarım amacına ulaşacak bir sergi olacak.

Sergimizin en büyük özelliklerinden birisi öğrencilerimiz bu şekilde kıpırdamadan 45 ila 60 dakika arasında durabilmeleri. Gözlerini dahi kırpmadan, gülmeden. Bununla ilgili de daha önce egzersizler yaptılar. Her 40 dakika da bir molayla gün içerisinde diğer öğrencilerimizin de sergiyi gezmelerini sağlayacağız. Bu da epeyce bir emek ve çaba istedi gerçekten." dedi.

Önemli bir konu

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru," Benzer bir çalışmayı yapmıştı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz. Ben arkadaşlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok önemli bir konuya değiniyorlar ve farklı bir perspektiften bakmamızı sağlıyorlar. Ben hem öğrencilerimizi kutluyorum hem Fatma hanımı ve ekibini tebrik ediyorum.

Geçtiğimiz günlerde kitapla ilgili bir çalışmamız oldu. Okullarımızda ki 110 bin olan kitap sayısını 305 bine çıkardık. En büyük desteği de yine bu okulumuz, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz verdi. Aynı zamanda teknoloji bağımlılığının da önüne geçecektir inancıyla biz hareket etmiştik. Ben ayrıca kendilerine bu konuda teşekkür ediyorum."dedi.

Fazlası zarar

Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ise,"Malum teknoloji bir hastalık boyutuna gerçekten ulaşmak üzere. Hepimizin evlatları, bazen de kendimiz günlerce teknolojiyle alakalı kendimizi işin içine verip gidebiliyoruz. Günde 5-6 saatimizi geçirebiliyoruz. Teknolojiden faydalanmak güzel bir durum ama bunun fazlası her şeyde olduğu gibi zarar. Özellikle çocuklarımızla alakalı son zamanlarda iş hastalık boyutuna geldi. Umarım bu yapılan çalışmayla birlikte çocuklarımız biraz daha farkına varırlar. Ben emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu tarz güzel çalışmalarında devamını diliyorum." dedi.

Öğrenciler 40 dakika hareketsiz durarak mesaj verdiler
Öğrenciler 40 dakika hareketsiz durarak mesaj verdiler
Öğrenciler 40 dakika hareketsiz durarak mesaj verdiler

YORUMLAR
500
7 kişi 1 gence böyle saldırdı 7 kişi 1 gence böyle saldırdı 7 kişi 1 gence böyle saldırdı 7 kişi 1 gence böyle saldırdı

Anadolu Lisesi, Yunus Emre, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler 40 dakika hareketsiz durarak mesaj verdiler - Son Dakika


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