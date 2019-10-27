Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı
Son Dakika Güncel Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı

Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı

50 dakika önce

Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdıBURSA - Öğrencilerin 400 metrelik Türk bayrağı ile yaptığı bayrak yürüyüşü herkes tarafından ilgi topladı.

Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı

BURSA - Öğrencilerin 400 metrelik Türk bayrağı ile yaptığı bayrak yürüyüşü herkes tarafından ilgi topladı.

Bursa Özel Altınşehir Okulları, ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerinin iştirakiyle gerçekleştirdiği bayrak yürüyüşünü bu yıl da coşkuyla tamamladı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve gazilerin de katıldığı kortej, 400 metrelik Türk bayrağı ile büyük beğeni topladı. Cumhuriyetim 96. yılının kutlandığı bayrak yürüyüşü ilgi gördü. Altınşehir Okullarının velilerinin de öğrencileri yalnız bırakmadığı programda renkli anlar yaşandı. Okul kurucuları Umut Gökçe ve Erol Turan, öğrencilerin yapmış olduğu yürüyüşün kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Öğrenciler 400 metrelik Türk bayrağını böyle taşıdı

Altınşehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
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