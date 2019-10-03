Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 42 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi
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Öğrenciler 42 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi

1 saat önce

Karabük'te öğretmenlerinin yardımıyla bahçede ata tohumu eken öğrenciler, 42 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi.

Karabük'te öğretmenlerinin yardımıyla bahçede ata tohumu eken öğrenciler, 42 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi.

Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu sınıf öğretmeni Halil Bulut, sınıfta öğrencileriyle çeşitli ürünler ekti. Sınıfta ekilen ürünleri gören Bulut'un bir arkadaşı, öğrencilerin kullanması için bir bahçe verdi. Öğretmen Halil Bulut ile öğrencileri, bahçeye çeşitli sebze tohumları ekti.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılan ekimlerde, ata tohumları kullanıldı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından ekilen tohumlar ürün verdi.

Hasadı öğrenciler tarafından yapılan ürünlerden bal kabağı, 42 kilogram geldi.

"Sınıfta 4 yıldır doğal ürünler yetiştiriyoruz"

Sınıf öğretmeni Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır sınıfta doğal ürünler yetiştirdiklerini söyledi.

Kış aylarında maydanoz, yeşil soğan, tere, roka ve marul, yaz aylarında ise domates, biber, patlıcan ve fasulye yetiştirdiklerini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Bu ürünleri yetiştirmekteki amacımız çocukların doğal ürünlerle tanışması. Çocuklar toprakla iç içe olarak bu ürünleri kendileri yetiştiriyor. Bazen yüzlerce fide oluyor ve evlerine gönderiyoruz. Aileleri de bu işin içine katıyoruz. Onlar da bu ürünleri balkonlarda yetiştiriyor."

Bulut, öğrencilerle bahçede yetiştirdikleri bir bal kabağının çok büyüdüğünü ifade ederek, "Merak ettik, getirdik tarttık. Bal kabağı 42 kilogram geldi." dedi.

Öğrenciler 42 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi

Halil Bulut, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:23 Kaynak: AA
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