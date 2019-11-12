Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, 57 metrelik güvenlik duvarını resimlerle süsledi
Son Dakika Güncel Öğrenciler, 57 metrelik güvenlik duvarını resimlerle süsledi - Son Dakika

Öğrenciler, 57 metrelik güvenlik duvarını resimlerle süsledi

7 saat önce

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 57 metrelik güvenlik duvarını, şehit ve gazi polislerin yanı sıra polis, Türk bayrağı, zırhlı araçlar ve helikopter resimleriyle süsledi.

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 57 metrelik güvenlik duvarını, şehit ve gazi polislerin yanı sıra polis, Türk bayrağı, zırhlı araçlar ve helikopter resimleriyle süsledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve okul yönetiminin desteğiyle Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne götürülen 35 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında şubenin güvenlik duvarında yağlı boya resim çalışması yaptı.

Duvara makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de aralarında bulunduğu şehit polisler, gaziler ile Türk bayrağı ve polislerin kullandığı zırhlı araçların resimlerini çizen öğrenciler, yaptıkları çalışmayla, ülkenin güvenliği için fedakarca görev yapan polislerin yanında olduklarını ortaya koydu.

Okulun resim öğretmeni Tuba Armağan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 35 öğrencinin 57 metrelik güvenlik duvarına 15 figür çizdiğini söyledi.

Şehit polislerin resimlerini duvara yansıtarak ölümsüzleştirdiklerini anlatan Armağan, şöyle konuştu:

"Bu çalışmadaki amacımız emniyet personeli ile öğrenciler arasında bir bağ kurmak ve manevi duyguları ön plana çıkarmaktı. Çocuklarımız bu çalışmayla şehit olmuş ve görevdeki polislerimizi güvenlik duvarında yaşatmaya çalışıyor. Soğuk havada çalışmalarına, üşümelerine rağmen yaptıkları çalışmadan zevk alıyorlar. Bunu görüyoruz. Ortaya bir şey çıkarıyorlar. Önemli olan nokta bu."

Okulun 11. sınıf öğrencisi Gülsüm Güngör ise projeye katkı sağlamak için soğuk havada ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Şehitlerin ve polis memurlarının resimlerini duvara çizdiklerini anlatan Güngör, bunu yaparak kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Melisa Nur Piçak da Emniyet Müdürlüğünün önerdiği figürleri yaptıklarını ifade ederek, "Aslında sanatımızı polislerle icra ediyoruz. Hava çok soğuk ama yüreğimiz sıcak. Onlar soğuk havada bizim için nöbet tutarken biz de onlara bu katkıyı sunuyoruz." dedi.

Öğrenciler, 57 metrelik güvenlik duvarını resimlerle süsledi

Polis, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı
8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 02:30:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, 57 metrelik güvenlik duvarını resimlerle süsledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]