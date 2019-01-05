Öğrenciler 80'lerin ve 90'ların Unutulmaz Pop Şarkılarını Söyledi

Malatya Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından 1980'lerin ve 1990'ların unutulmaz pop şarkılarından oluşan bir konser düzenledi.

Malatya Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından 1980'lerin ve 1990'ların unutulmaz pop şarkılarından oluşan bir konser düzenledi.



Malatya Kongre ve Kültür Merkezin de yapılan etkinliğe Bahçeşehir Koleji Malatya Kampüsü Genel Müdürü Mehmet Ayhan Dikmen, okul kurucu temsilcisi Burçin Han, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda veli katıldı.



1980 ve 1990 yıllarında en çok dinlenilen pop şarkılarının söylendiği konserde, konuklarda öğrencilere eşlik ederek hep bir ağızdan şarkılar söylenip tempo tutuldu. Okul korosu tarafından verilen müzik dinletisi, izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. - MALATYA

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