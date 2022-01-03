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Öğrenciler 87 kurum ve okul için kütüphane malzemesi üretti - Son Dakika

Öğrenciler 87 kurum ve okul için kütüphane malzemesi üretti

03.01.2022 09:49

Öğrenciler 87 kurum ve okul için kütüphane malzemesi üretti Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük: "Şu an ilçemizde son teslimatlarla birlikte 87 kuruma kütüphane kurmuş olacağız" "Kütüphanelerimize kitap bağışı kampanyası yapacağız, ilçemizdeki vatandaşlardan okudukları kitapları...

Öğrenciler 87 kurum ve okul için kütüphane malzemesi üretti

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük:

"Şu an ilçemizde son teslimatlarla birlikte 87 kuruma kütüphane kurmuş olacağız"

"Kütüphanelerimize kitap bağışı kampanyası yapacağız, ilçemizdeki vatandaşlardan okudukları kitapları hediye etmelerini, öğrencilerle buluşturmalarını istiyoruz"

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde mesleki ve teknik lisesi öğrencileri 87 kurum ve okul için kütüphane oluşturacak masadan raflara kadar her türlü eşyayı üretti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, bu hafta üretilen dolaplarla birlikte bölgelerinde kütüphane sorunu kalmayacağını belirterek, ilçe sakinlerinden okudukları kitapları hediye ederek öğrencilerle buluşturmalarını istedi.

Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi kapsamında çalışma yapıldı. Öğretmen ve öğrencilerin yoğun mesaisi ile okulda 87 kurum için raf, yonca ile yönetici masaları üretildi. Üretilen malzemelerle 87 kurumdan 62'sine bağımsız alanlarda, 25'ine ise koridorlarda kütüphane oluşturulmaya başlandı. Bir hafta içinde tüm kurumlarda kütüphanelerin tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Öte yandan, Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da ilçede kütüphanelerin kitaplarla doldurulması için kampanya başlatılacağı belirtilerek herkesin bağışta bulunması istendi.

Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Erdemli'nin en köklü okullarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "1984 yılında açılmış. Şu an 100 civarı personelimiz, 700'e yakın öğrencimizle 8 alanda eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Son dönemde meslek liselerinin önemi arttı. Okulumuzda da nitelikli eleman yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Okulumuzun 2020 ve 2021 yılında öğrenci sırası, dolabı, masası, işte son dönemde de kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında ilçemizdeki kütüphaneler için raf, yonca masa ve yönetici masası üretimini gerçekleştiriyorlar. Şuan ilçemizde son teslimatlarla birlikte 87 kuruma kütüphane kurmuş olacağız. Bunlardan 62 tanesi bağımsız alan, 25 tanesini de okullarımızın koridorlarına, uygun alanlara yerleştirmiş olacağız. Bu hafta üretilen dolaplarla birlikte ilçemizde kütüphane sorunu kalmayacak. Önümüzdeki haftadan itibaren de bu kütüphanelerimize kitap bağışı kampanyası yapacağız. İlçemizdeki vatandaşlardan okudukları kitapları hediye etmelerini, öğrencilerle buluşturmalarını istiyoruz" dedi.

Açıkyörük, okulda hazırlanan farklı projelerle de mezun olan öğrencilerin nitelikli iş gücü elemanı olmasının yanı sıra sosyal, kültürel faaliyetlerde başarılı olması için çaba harcadıklarını kaydetti.

Öğrenciler 87 kurum ve okul için kütüphane malzemesi üretti
Öğrenciler 87 kurum ve okul için kütüphane malzemesi üretti
Öğrenciler 87 kurum ve okul için kütüphane malzemesi üretti

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Erdemli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler 87 kurum ve okul için kütüphane malzemesi üretti - Son Dakika


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