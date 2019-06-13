Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 940 kilogram atık pil topladı
Son Dakika Güncel Haber

Öğrenciler 940 kilogram atık pil topladı

3 saat önce

Bafra ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri 940 kilogram atık pil toplayarak il birincisi oldu.

Öğrenciler 940 kilogram atık pil topladı, System.String[]
Bafra ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri 940 kilogram atık pil toplayarak il birincisi oldu.

Bafra Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve ithalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen Okullar Arası Atık Pil Toplama yarışmasında Bafra Mustafa Kemal İlkokulu, Bafra ve Samsun'daki okullar arasında en fazla pil toplayan okul oldu.
Okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve velilerin büyük bir heyecan ve gayretle kenetlenerek yürüttükleri Pil Toplama Kampanyasında toplamda 940 kilogram pil toplayan Bafra Mustafa Kemal İlkokulu Bafra Belediye Başkanlığı tarafından plaketle ödüllendirildi.
Eski Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Halil İbrahim Çalık'a Bafra Belediye Başkanvekili Ahmet Tokgöz tarafından birincilik plaketi takdimi yapıldı.
Çalık, "İdareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimizle atık pil toplama kampanyasına çok önem verdik. Bütün arkadaşlarımız büyük bir özveri ile atık pil toplama konusunda çalışarak birinci olmayı başardık. Mustafa Kemal İlkokulu olarak gururluyuz, mutluyuz. Bizlere bu başarıyı yaşatan tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:18 Kaynak: AA
Samsun, Bafra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet-Sen Başkanı: Kuran eğitimine karşı çıkmak, eski Türkiye'de kalmıştır Büyükçekmece'de akıl almaz olay: Sınava giren torununa aldığı suyun içinden alkol çıktı Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:40:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 940 kilogram atık pil topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]