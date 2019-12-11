Öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde, Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar ve öğrenciler, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Van'ın Saray ilçesinde, Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar ve öğrenciler, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Duyar ve öğrenciler, haber, yaşam ve spor kategorilerinde üçer fotoğraf için oy kullandı.

Duyar, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Öğrenciler ise haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam" ve spor kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğraflarını seçti.

AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların, Türkiye ve dünya basınında sürekli yer aldığını belirten Duyar, fotoğrafların hepsinin farklı güzellik ve gerçeklikleri barındırdığını söyledi.

Öğrenciler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı
Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü!

Son Dakika Haberleri
04:24 Denizli'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
04:23 İzmir'de yılbaşı öncesi "gümrük kaçağı ürün" operasyonu - Son Dakika
04:22 Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman: "Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak... - Son Dakika
04:18 Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak... - Son Dakika
04:13 Sis etkili oldu - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 04:51:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]