Öğrenciler Acil Durum Numaralarını Öğreniyor
36 dakika önce
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, öğrencilere acil durum numaraları öğretiliyor.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, öğrencilere acil durum numaraları öğretiliyor.
Pursaklar Belediyesi bünyesindeki Nezaket Okulu'nda verilen eğitimlerde öğrenciler kendi yaptıkları maket telefondan hangi şartlarda acil numaralarını aramak gerektiği konusunda uygulamalı eğitim alıyor.
Eğitimlerde acil durum araçlarını da öğrenen öğrenciler, hem eğleniyor hem de öğreniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:50 Kaynak: AA
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