Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Acil Durum Numaralarını Öğreniyor

Öğrenciler Acil Durum Numaralarını Öğreniyor

36 dakika önce

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, öğrencilere acil durum numaraları öğretiliyor.

Öğrenciler Acil Durum Numaralarını Öğreniyor, System.String[]
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, öğrencilere acil durum numaraları öğretiliyor.

Pursaklar Belediyesi bünyesindeki Nezaket Okulu'nda verilen eğitimlerde öğrenciler kendi yaptıkları maket telefondan hangi şartlarda acil numaralarını aramak gerektiği konusunda uygulamalı eğitim alıyor.

Eğitimlerde acil durum araçlarını da öğrenen öğrenciler, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Pursaklar Belediyesi, Ankara, Pursaklar, Güncel
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