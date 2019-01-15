Öğrenciler Acil Durum Numaralarını Öğreniyor

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, öğrencilere acil durum numaraları öğretiliyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, öğrencilere acil durum numaraları öğretiliyor.



Pursaklar Belediyesi bünyesindeki Nezaket Okulu'nda verilen eğitimlerde öğrenciler kendi yaptıkları maket telefondan hangi şartlarda acil numaralarını aramak gerektiği konusunda uygulamalı eğitim alıyor.



Eğitimlerde acil durum araçlarını da öğrenen öğrenciler, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

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