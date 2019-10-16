Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, adalet sarayını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Öğrenciler, adalet sarayını ziyaret etti

Öğrenciler, adalet sarayını ziyaret etti

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gazi ilköğretim okulu öğrencileri değerler eğitimi kapsamında Gölbaş Adalet Sarayını gezdi.

Öğrenciler, adalet sarayını ziyaret etti, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gazi ilköğretim okulu öğrencileri değerler eğitimi kapsamında Gölbaş Adalet Sarayını gezdi.


Okul Müdür Yardımcısı Mesut Uyar, Rehberlik Öğretmeni Ahmet Küçük Sınıf Öğretmeni Hasan Hüseyin Fidancı ve öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında ayın değeri olan adalet ile ilgili öğrencileri yerinde bilgilendirmek için Gölbaşı Adalet Sarayını ziyaret edip gezdiler.


Ziyarette Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı Gülhan Kunt Öcal öğrencilerin adalet ile ilgili sorularını cevapladı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:24 Kaynak: İHA
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