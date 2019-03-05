Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini Gezdi

Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini Gezdi

30 dakika önce

Adıyaman Üniversitesini ziyaret eden Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerine üniversite hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini Gezdi, System.String[]
Adıyaman Üniversitesini ziyaret eden Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerine üniversite hakkında bilgi verildi.

Üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere ADYÜ'deki eğitim sistemi hakkında bilgiler verilirken bölüm ve programlar tanıtıldı.

Minyaman Çarşısı, Adıyaman Evi, ADYÜ Kale, Nemrut ve Perre simülasyonları, laboratuvar ve derslikleri inceleyen öğrenciler gezinin oldukça verimli geçtiğini belirttiler.

Eğitim, araştırma, barınma, beslenme ve sosyal alanlar ile ilgili olarak aldıkları bilgiler karşısında oldukça etkilendiklerini belirten Fizik Öğretmeni Mazhar Akbaş, "Üniversitemizi görünce çok şaşırdık. Bu kadar kaliteli ve güzel düşünülmüş, doğa harikası bir kampüs hayal etmiyorduk. Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü hocamızı ve ekibini tebrik ediyoruz. Öğrencilerimiz üniversite havası soludular. Sosyal imkanlara hayran kaldık. Bizleri kabul edip üniversite tanıtımında bizlere yardımcı olan üniversite çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:52 Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Adıyaman, Güncel
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