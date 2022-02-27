Öğrenciler afetlere hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler afetlere hazırlanıyor

27.02.2022 11:43

Öğrenciler afetlere hazırlanıyor Düzce Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan arama kurtarma ekibi, itfaiye eğitimlerini tamamladı.

Öğrenciler afetlere hazırlanıyor

DÜZCE - Düzce Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan arama kurtarma ekibi, itfaiye eğitimlerini tamamladı. Öğrenciler artık yangınlarda daha bilinçli oldu.

Ülke genelinde son yıllarda artan afet olaylarının ardından Düzce'de öğrenim gören öğrenciler 'Dümerang Arama Kurtarma ve İlk Yardım' ekibi kurdu. İlk etapta 100 kişilik gönüllü grubu kuran öğrenciler, iki hafta boyunca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde yangın eğitimi aldı. 4 ekip olarak alınan eğitimlerde öğrenciler yangının nasıl çıktığını, alevlere müdahalenin nasıl olması gerektiğini, mutfaklarda yangına müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini teorik olarak öğrendi.

Öğrenciler yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılması gerektiğini, oksijen tüplerinin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak öğrenmesinin ardından kullanılan ekipmanları inceledi. Daha sonra öğrenciler, uygulamalı eğitimlere geçti. Senaryo gereği bir fabrikanın bodrum katında çıkan yangına öğrenciler müdahalede bulundu. Eğitimler sonrasında öğrencilere Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından katılım belgesi verildi.

"İtfaiyecilik hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunduk"

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev alan Ömer Faruk Özcan, öğrencilerin eğitimlerini tamamladıklarını belirterek, "Öğrencilere temel yangın eğitimi ve yangına müdahale eğitimi eğitimini hem teorik hem de uygulamalı olarak verdik. Bu eğitimde arkadaşlar yangınları tanıdı, yangın sınıflarını öğrendi. Hangi yangınlara hangi söndürücü madde kullanılması gerektiğini anlattık. Yangın söndürme teknikleri konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Dumanlı ortamda ilerleme tekniklerini gösterdik. Kıyafetlerimizi tanıdılar. Kıyafetleri giyip ne kadar avantajlı, ne kadar dezavantajlı olduğunu gördüler. Ekipmanlarımızı tanıdılar. Kısaca itfaiyemizi ve itfaiyenin ne işler yaptığını yaşadığı zorlukları görmüş oldular" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler afetlere hazırlanıyor
Öğrenciler afetlere hazırlanıyor
Öğrenciler afetlere hazırlanıyor

YORUMLAR
500
Öğrenciler arama kurtarma ekibi kurdu Öğrenciler arama kurtarma ekibi kurdu Öğrenciler arama kurtarma ekibi kurdu Öğrenciler arama kurtarma ekibi kurdu

Düzce Üniversitesi, Arama Kurtarma, İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler afetlere hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den İstanbul önerisi! Rusya ile müzakerelerin adresi değişebilir
11:28 Sosyal medyayı ikiye böldü! Aleyna, file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
11:23 ABD'li oyuncuya şiddet uyguladılar! Türkiye Kadın basketbol takımının soyunma odasında yaşananlar şaşkına çevirdi
10:36 Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerin oluşturacağı "lejyoner birliği" kuruluyor: Ülkemize destek için kritik bir öneme sahip
10:34 Asya'dan korkutan haber! Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze attı
10:28 Son Dakika: Kremlin'den önemli müzakere açıklaması: Rus heyeti Belarus'a ulaştı, Ukraynalı yetkilileri bekliyoruz
09:20 Doğum günü partisinde aşk dolu anlar! Oğuzhan, Demet Özdemir'e aşkını böyle ilan etti
08:46 Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı
08:22 Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu kuşatmaya devam ediyor, Kiev direniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 11:51:21. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler afetlere hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement