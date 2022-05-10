Öğrenciler ağaç dikti, çevre temizliği yaptı

Moldova, Polonya, Tunus ve Türkiye ortaklığıyla 83 öğrencinin yer aldığı proje kapsamında tüm ortak okullarda ağaç dikme ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Din Kültürü Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Fatma Karafakıoğlu, "Geleceğin İçin Doğayı Koru' adlı eTwinning projesinin önemine dikkat çekti.

PROJEYE 4 ÜLKE KATILDI

Projenin 4 ülkede 3 yabancı, 9 Türk ortaklığında 83 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Karafakıoğlu, "Projemiz, gençlerimize küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin nedenlerini, bunların olumsuz etkilerini ve bu olumsuzlukları nasıl en aza indirebiliriz bilincini kazandırmak amacıyla yapıldı" dedi.

HEDEF TEMİZ BİR ÇEVRE

Proje kapsamında öğrencilere küresel ısınma, iklim değişikliği, deniz kirliliği, su ayak izi, hava kirliliği, toprak kirliliği, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm konularında araştırmalar yapması ve yaptıkları araştırma konularını birbirlerine sunmasının sağlandığını ifade eden Fatma Karafakıoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimiz sonunda israfın çevre için zararları, ağaçlandırmanın önemi, deniz kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri, geri dönüşüm yolları olarak neler yapabileceğimiz konularında farkındalık kazandırmış olduk. Sadece proje öğrencileri değil, projeye katılan okullarımızdaki bütün öğrencilerimiz bu konularda bilinçlendirilmiş oldu. Proje kapsamında doğa konusunda öğrencilerimize farkındalık kazandırmanın yanı sıra tüm ortak okullarımızla ağaç dikmek, çevre temizliği yapmak gibi etkinlikler düzenledik. Çorum Atatürk Anadolu Lisesi olarak biz de hatıra ormanımıza fidan diktik ve okulumuzun bahçesini temizledik. Aynı zamanda müdürümüz, öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte proje için hazırlanmış olan şarkımızı söyledik."