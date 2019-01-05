Öğrenciler Ağaç Fidanı Dikti

Seydişehir ilçesindeki Selçuklu ilkokulu öğrencileri okul bahçesine ağaç fidanı dikti.

Seydişehir ilçesindeki Selçuklu ilkokulu öğrencileri okul bahçesine ağaç fidanı dikti.



Proje hakkında bilgi veren okul müdür yardımcısı Salih Yaman, "Okul olarak öğrencilerimizde doğa ve ağaç sevgisi oluşturmak için iki yıldır 'Benim Çiçek Okulum' projesi yürüttüklerini, okul bahçesine lale, gül, sümbül, vb çiçekler ve ağaç fidanları ekildiğini belirtti.



Bu yıl da TEMA Vakfının yürüttüğü okul öncesi öğrencilerinde minik tema, diğer ilkokul öğrencilerinde ise yavru tema projelerine dahil olduk. Projeye katılım için sınırlı tutulmasına rağmen Seydişehir'de bu projelere katılan tek okul olma özelliğini taşıyoruz." dedi.



Okul Müdürü Kadir Genç, "Öğrencilerimizle bugün 40 adet ağaç fidanı ekimini gerçekleştirdik. Öğrencilerimizde doğa ve ağaç sevgisi oluşturmak için bu projeleri yürütmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.





Yapılan etkinliğe ilçe milli eğitim müdürü Tahir Kibar da katıldı.

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