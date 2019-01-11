Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Aileleriyle Beraber İlk Yardımı Öğreniyor

Öğrenciler Aileleriyle Beraber İlk Yardımı Öğreniyor

19 dakika önce

Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulunun başlattığı proje kapsamında öğrenciler, aileleriyle birlikte ilk yardım eğitimi aldı.

Öğrenciler Aileleriyle Beraber İlk Yardımı Öğreniyor, System.String[]
Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulunun başlattığı proje kapsamında öğrenciler, aileleriyle birlikte ilk yardım eğitimi aldı.

Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu, "Biz büyük bir aileyiz" sloganı ile "Ailemle Beraber İlk Yardım Öğreniyorum" etkinliği düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Şube Müdürü Murat Şahin'in de katıldığı uygulamalı eğitimde, Kızılcahamam Devlet Hastanesi uzmanları bilgiler verdi. Eğitimin uygulamalı olarak sunulması büyük bir ilgi ile karşılandı.

Okul Müdürü Ertuğrul İpek, katılımlarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a ve Şube Müdürü Murat Şahin'e, eğitime gösterdikleri ilgiden dolayı da öğrenci velilerine teşekkür etti. İpek, projenin eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İbni Sina Anadolu Meslek Lisesi tarafından verilecek kurslarla devam edeceğini söyledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! Faiz Oranı Yüzde 50 İndirimli Olacak

Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz Kars'ta Vatandaşların Saçları ve Sakalları Buz Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 11:47:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Aileleriyle Beraber İlk Yardımı Öğreniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]