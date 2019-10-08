Öğrenciler, Aka'nın kabrini ziyaret etti

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Saadettin Aka Ortaokulu öğrencileri, 12 Eylül'de vefat eden Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka'nın babası Saadettin Aka'nın kabrini ziyaret etti.

Okul müdürü Fırat Ölekli, müdür yardımcısı Umut Karacar ve öğretmenlerle Saadettin Aka'nın Tuğ Mahallesi'ndeki evine giden öğrenciler, ailesine başsağlığı diledi.

Daha sonra Ahlat ilçesine bağlı Kalender Mahallesi'ndeki Şıhlar Mezarlığı'na geçen öğrenciler, buradaki aile kabristanında Aka için dua etti.