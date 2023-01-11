ÖĞRENCİLER, ANNESİNİN CENAZESİNİ KABUL ETMEDİĞİ ZİHİNSEL ENGELLİ ZÜHAL'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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ÖĞRENCİLER, ANNESİNİN CENAZESİNİ KABUL ETMEDİĞİ ZİHİNSEL ENGELLİ ZÜHAL'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

11.01.2023 14:32

ELAZIĞ'da öğrenciler, 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, annesi kabul etmeyince cenazesi mezarlık görevlilerince defnedilen ağır zihinsel engelli Zühal G.'nin (12) mezarını ziyaret ederek dua edip, karanfil bıraktı.

ELAZIĞ'da öğrenciler, 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, annesi kabul etmeyince cenazesi mezarlık görevlilerince defnedilen ağır zihinsel engelli Zühal G.'nin (12) mezarını ziyaret ederek dua edip, karanfil bıraktı.

Kayseri'de, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal G., bir süre sonra Erzurum'a götürüldü. Zühal, Erzurum'daki bakımevi kapanınca da 2 yıl önce Elazığ'daki bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk edilen Zühal'in, midesinden PEG (Karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi) yöntemiyle beslenmesine devam edildi. İki yıldır entübe halde tedavi gören Zühal, önceki gün yaşamını yitirdi. İletişime geçilen, kızıyla aynı adı taşıyan annesi Zühal G., cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, dün, Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'BİR ABLA OLARAK GELDİM'

Lise ve üniversite öğrencileri ile El Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Zühal G.?nin mezarını ziyaret ederek, Kuran-ı Kerim okudu. Edilen duaların ardından Zühal G.?nin mezarına karanfil bırakıldı.

Üniversite öğrencisi Selin Ergün 'Benim de ağabeyim Serebral Palsi hastası. Bu kardeşimin de aynı durumunu gördüm ve bir abla olarak buraya geldim. Bu kardeşimizin de ölümü beni sarstı ve o yüzden buraya geldim. Rabbim mekanını cennet etsin inşallah. O zaten bir melek. Mekanı cennet olsun' dedi.

'ELAZIĞ OLARAK SAHİPSİZ BIRAKMADIK'

Lise öğrencisi Emirhan Temiz ise 'Yetim ve kimsesiz kardeşimizin mezarını ziyarete geldik. Allah rahmet eylesin. Kuran- Kerim okuduk. Karanfilimizi bıraktık. Elazığ olarak sahipsiz bırakmadık. Mekanı cennet olsun' diye konuştu.

Lise öğrencilerinden Ahmet Avcı ise Elazığlılar olarak Zühal G.yi yalnız bırakmadıklarını belirterek, 'Kuran-ı Kerim okuduk, karanfil bıraktık. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı.

El Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Onur Şahin 'Kimsesiz ve yetim olduğunu öğrendiğimiz kardeşimize bugün hocamız eşliğinde Kuran-ı Kerim okutup dualar ettik. Bu kardeşimize sahip çıktık. Kendisinin mekanının cennet olmasını diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Elazığlılar olarak her zaman kimsesiz kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz' dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ÖĞRENCİLER, ANNESİNİN CENAZESİNİ KABUL ETMEDİĞİ ZİHİNSEL ENGELLİ ZÜHAL'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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