Son Dakika Haberleri: Öğrenciler ara tatilde keyifli anlar yaşadı
Son Dakika Ekonomi Öğrenciler ara tatilde keyifli anlar yaşadı - Son Dakika Ekonomi

Öğrenciler ara tatilde keyifli anlar yaşadı

6 saat önce

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik öğrenciler keyifli etkinliklerle ağırlandı.

Öğrenciler ara tatilde keyifli anlar yaşadı, System.String[]

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik öğrenciler keyifli etkinliklerle ağırlandı.


Farklı etkinlikleriyle Kayserililerin uğrak noktası KAYSERmall, ara tatil etkinlikleriyle de çocuklara neşeli bir tatil yaşattı. AVM, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik misafirleri için renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.18 Kasım tarihinde başlayan etkinlikler kapsamında Sihirbaz ve Ateşbaz gösterileri, Balon ve Bisiklet Showları, Wantrolog kukla gösterisi ile çocuklar ara tatil döneminde eğlenceye doydular. - KAYSERİ

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 25 Kasım 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz Masterchef Eda'nın bilinmeyen dramı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:42:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler ara tatilde keyifli anlar yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]