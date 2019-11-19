Son Dakika Haberleri: Öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçiriyor
Son Dakika Güncel Öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçiriyor - Son Dakika

Öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçiriyor

6 saat önce

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ara tatil etkinliklerine yoğun katılım gösteriyor.

Öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçiriyor, System.String[]

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ara tatil etkinliklerine yoğun katılım gösteriyor.

Etkinlikler kapsamında Mamak Belediyesi Türközü Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksine gelen öğrenciler, ara tatillerini daha verimli geçirebilmek için yüzmeden basketbol ve voleybola kadar birçok sportif aktiviteye katılıyor.

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çalışkan, birçok paydaşla ortak hareket edildiğini ve bu kapsamda öğrencilerin gelişimlerine katkı sunabilecek alanlar oluşturduklarını belirtti. Herkesin bu aktivitelerden faydalanabileceğini vurgulayan Çalışkan, "Veliler Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden başvurularını yaparak istedikleri tüm kurs ve aktivitelere katılabilirler." dedi.

Veliler de ara tatilin çocuklar için dolu dolu geçtiğini anlatarak yüzme derslerinden atölye çalışmalarına kadar yoğun bir haftanın kendilerini beklediğini söyledi. Çocuklarındaki ilgiyi gördükçe mutlu olduklarını belirten veliler, etkinliklerin, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank'tan KOBİ'lere faiz indirimi müjdesi: 175 baz puan düşürüldü
Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi istifa etti Son dakika: Rusya'dan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık Irak İçişleri Bakanlığı: Teyakkuz durumu sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:43:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]